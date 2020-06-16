Galatasaray ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi Galatasaray ve Çaykur Rizespor, Süper Lig maçındaki 'talimatlara aykırı hareketler' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray ve Çaykur Rizespor, Süper Lig maçındaki 'talimatlara aykırı hareketler' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce bugün PFDK'ya yapılan sevkler şöyle:

"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu OZAN TUFAN'ın 12.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 13.06.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/11 ve 5/4 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi TİMUR YENİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ADEM BÜYÜK'ün 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu ZEKİ YAVRU'nun 15.06.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Menajer CENGİZ YILMAZ'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 14/7 ve 21. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA