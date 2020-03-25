Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Galatasaray ve Beşiktaş, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray ve Beşiktaş, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılılar mesajında, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte Başaracağız" ifadesine yer verirken, siyah-beyazlılar ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA