Galatasaray ve Beşiktaş'tan '1 Mayıs' mesajı

Galatasaray ve Beşiktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray ve Beşiktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlılar ise internet sitesindeki mesajda, "Tüm emekçilerin ve halkımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA