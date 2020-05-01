Galatasaray ve Beşiktaş'tan '1 Mayıs' mesajı
01.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:41
Galatasaray ve Beşiktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Galatasaray ve Beşiktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlılar ise internet sitesindeki mesajda, "Tüm emekçilerin ve halkımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız" açıklamasını yaptı.
(İHA)
Kaynak: İHA