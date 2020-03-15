Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı - Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.

- Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı İSTANBUL - Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı. Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi öncesi takım otobüsleri saat 17.30 sularında stada ulaştı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka öncesi iki takımın taraftarı da futbolcuları tesislerden uğurladı. Kaynak: İHA Haberin Videosu: Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı