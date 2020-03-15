Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı
- Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.
15.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:19
- Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı
İSTANBUL - Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi öncesi takım otobüsleri saat 17.30 sularında stada ulaştı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka öncesi iki takımın taraftarı da futbolcuları tesislerden uğurladı.
Kaynak: İHA