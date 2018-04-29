Galatasaray ve Beşiktaş'ın Piyasa Değeri Toplam 2 Milyar TL Oldu

Spor Toto Süper Lig'de bitime dört hafta kala şampiyonluk mücadelesi kızışırken, bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi düğümün çözümünde kilit rol oynayacak. Lig lideri Galatasaray ile 1 puan gerisindeki Beşiktaş'ın kapışmasından çıkacak sonuç, aynı zamanda Fenerbahçe ve Başakşehir'in de konumunu belirleyecek. Bugün sahada kozlarını paylaşacak olan iki dev, borsada ve bilançoda da büyük bir rekabet içerisinde bulunuyor.

CİMBOM BORSADA LİDER

Son gerçekleştirdiği rekor sermaye artırımının ardından UEFA ile finansal fair play görüşmelerinde de sorun yaşamayan Galatasaray 1 milyar 139 milyon TL ile borsada piyasa değeri en yüksek kulüp durumunda bulunuyor. Cimbom'u 964.9 milyon TL ile Fenerbahçe izlerken, Beşiktaş 811.2 milyon TL, Trabzonspor ise 165 milyon TL'lik değer üzerinden işlem görüyor. Takım değerinde ise Beşiktaş 477.7 milyon TL ile 407.7 milyon TL olan Galatasaray'ı geride bıraktı. Galatasaray hisse performansı açısından da bu yıl ezeli rakiplerini solladı. Galatasaray'ın hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 1 prim yaparken, aynı dönemde Beşiktaş yüzde 17, Fenerbahçe yüzde 1, Trabzonspor yüzde 25 değer kaybetti. Son 1 yılda Cimbom'un hisseleri yüzde 13 yükselirken, Beşiktaş yüzde 28, Trabzonspor 38, Fenerbahçe yüzde 3 değer kaybetti. 28 Şubat 2018'de sona eren 9 aylık mali tablolar baz alındığında, bilançoda Beşiktaş'ın rakiplerini açık ara geçtiği görülüyor. Beşiktaş 9 aylık kârını yaklaşık 15 kat artırarak 44.2 milyon liraya çıkarırken, Galatasaray'ın zararı yüzde 32 azalarak 154.7 milyon liraya, Fenerbahçe'nin zararı ise yüzde 9.6 azalarak 104.9 milyon liraya indi.

EN BORÇLUSU FENER

En borçlu kulüp, önümüzdeki ay kongresini yapacak olan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin toplam borcu yüzde 44.5 artarak 1 milyar 755 milyon liraya çıktı. Fenerbahçe kısa vadeli borçlanmada frene basarken, borçlarının önemli bir bölümünü uzun vadeye yaydı. Spor Toto Süper Lig'in son iki sezonunda şampiyon Beşiktaş'ın borcu yüzde 18.3 artarak 1 milyar 263 milyon liraya, Galatasaray'ın borcu ise yüzde 15.9 artarak 1 milyar 556 milyon liraya ulaştı.

KARTAL GELİRDE FARK ATTI

Üç büyük kulübün toplam gelirler yüzde 49.5 artarak 1 milyar 536 milyon liraya ulaştı. Beşiktaş'ın geliri yüzde 68 artarak 678 milyon lirayı aştı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden 155 milyon TL, futbolcu satış ve kiramalarından 150 milyon TL, lisanslı ürün satışlarından 109 milyon TL, yayından ise 90 milyon TL gelir sağladı. Fenerbahçe'nin geliri yüzde 24.5 artarak 435.5 mlilyon liraya, Galatasaray'ın geliri ise yüzde 54 artarak 422 milyon liraya çıktı. (Sabah)