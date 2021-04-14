Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak
Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: 'Fenerbahçe şampuan güzeli gibi!'
Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: "Fenerbahçe şampuan güzeli gibi!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonundaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünün de aynı nedenle disipline gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 18:24:11. #1.14#

title