Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonundaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünün de aynı nedenle disipline gönderildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar