Galatasaray ve başkan Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi - Haberler Spor
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Galatasaray ve başkan Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve başkan Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü ve başkan Burak Elmas, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray Kulübü ve başkan Burak Elmas, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK)  sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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