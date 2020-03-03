Galatasaray ve Başakşehir, PFDK'ya sevk edildi

03.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:30

Galatasaray 'talimatlara aykırı hareketi' ve Başakşehir 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı.

"Bursaspor Kulübü'nün 28.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan'ın 28.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü'nün 29.02.2020 tarihinde oynanan Fraport-TAV Antalyaspor-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü kaleci antrenörü Şakir Özkayımoğlu'nun aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü antrenörü İbrahim Dağaşan'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BTC Turk Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Teenage Lınganı Hadebe'nin 01.03.2020 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor-BTC Turk Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan Galatasaray -Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Medipol Başakşehir FK'nın 02.03.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün 02.03.2020 tarihinde oynanan Hes Kablo Kayserispor-Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eskişehirspor Kulübü'nün 29.02.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA