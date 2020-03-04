Galatasaray üyesi kadınlar buluştu

04.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:22

Galatasaray Spor Kulübü'nün kadın üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası dolayısıyla bir araya geldi.



Galatasaray'da başkan adaylığı için çalışmalarını sürdüren Metin Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası dolayısıyla 'Daha Güçlü Galatasaray için Kadınlar' sloganıyla yapılan toplantıda kadın üyelerden gelen soruları cevaplandırdı. Kaydı açık üyelerin ve sporcuların yaklaşık yüzde 40'ının kadın olduğu belirten Öztürk, buluşmanın amacının mevcut yönetimi veya daha öncekileri eleştirmek değil, aksine camia için faydalı fikirleri bir potada toplayıp ortak aklı yapmak olduğunu söyledi. Öztürk, "Toplumun her alanında çözümün bir parçası olan siz kadınlara Galatasarayımızın geleceğinde de çok önemli görevler düşüyor" dedi.



Kulüp yönetimlerinde kadın üyelerin sayısı, kadın sporcuların yaşadıkları sıkıntılar, olması gereken iletişim modeli, amatör branşlar, kadın futbolunun dünyada geldiği nokta ve Galatasaray'ın federasyonlarda temsili gibi pek çok konuda görüş belirtilen toplantının moderatörlüğünü Prof Dr. Emre Alkin yaptı.



Kadınlar futboldan anlamaz algısının yıkıldığını, kadınların artık hem izleyici hem oyuncu olarak futbolun içinde olduğunu ifade eden katılımcılar, öncü Galatasaray'ın dünyadaki ilgiye paralel olarak Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı bir an önce oluşturması gerektiğini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA