Galatasaray üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin 5. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (1-0) galibiyetlerinin ardından Demir Grup Sivasspor'a da üstünlük kurdu.

Süper Lig'de 5. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 16'ya yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.

Arda Turan, 9,5 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı

Galatasaray'ın ikinci golünü atan kaptan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla 9,5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da başarılı kariyerinin ardından İspanya'ya transfer olan Arda, 2018-2020 yıllarında Medipol Başakşehir forması giydi.

Sezon başında tekrar Galatasaray'a transfer olan Arda, bu sezonki ilk gol sevincini de Demir Grup Sivasspor maçında yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla son olarak 18 Nisan 2011'deki Manisaspor maçında gol sevinci yaşayan Arda, 9,5 yıl sonra Galatasaray adına fileleri havalandırdı.

Galatasaray Kulübü de Arda Turan ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Yıllar değişir, o ruh değişmez" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan