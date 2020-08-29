Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Ümraniyespor şifresiz canlı izlenecek mi? Süper Lig'in başlamasına günler kala Galatasaray hazırlık maçına çıkıyor. Ümraniyespor'la karışılacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Ümraniyespor şifresiz canlı izlenecek mi ve Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta merak edildi.

Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Galatasaray ve Ümraniyespor da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Ümraniyespor şifresiz canlı izlenecek mi? GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR NE ZAMAN? Galatasaray-Ümraniyespor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray-Ümraniyespor maçı 16:00'da başlayacak. GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK? Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki hazırlık maçı Florya Metin Oktay Tesisleri, İstanbul'da oynanacak. GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki maçının Galatasaray Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor. GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ Galatasaray Spor Kulübün resmi internet adresi üzerinden, takımın hazırlık maçı takvimi detayları paylaşıldı. Belirlenen takvim şöyle: 31 Ağustos 16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri) 3 Eylül 17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena) 5 Eylül 17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)