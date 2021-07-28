Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek, organizasyona veda etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek, organizasyona veda etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'a iki maçta da mağlup oldu. Hollanda'daki ilk maçta rakibine 5-1 yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı ikinci müsabakada da sahadan yenik ayrıldı.

Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Diagne 200 gün sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı

Geçen sezonun ara transfer döneminde İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, 6 aylık aranın ardından sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyuna giren Diagne, 84. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Geçen sezonun 18. haftasında 9 Ocak 2021'de oynanan Gençlerbirliği maçında sarı-kırmızılı formayla son golünü atan Diagne, 200 gün sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.

Diagne ayrıca Galatasaray'daki son maçını geçen sezonun ilk yarısında deplasmandaki derbi maçta Beşiktaş'a karşı oynamıştı.

Şişe fırlatan taraftar tribünden dışarı çıkarıldı

Karşılaşmanın 51. dakikasında sağ taraftan köşe vuruşu kullanmak için topun başına gelen Max, tribünden atılan su şişesinin kafasına isabet etmesiyle yere yığıldı.

Takım arkadaşlarının yanına gelerek müdahale ettiği PSV'li oyuncu bir süre yerde kalırken, Galatasaraylı taraftarlar şişeyi atan seyirciye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular da tribünlere gelerek taraftarlara sakin olmalarını işaret ederken, polis şişe atan taraftarı tribünden çıkardı.

PSV Eindhoven maçı 10 kişi tamamladı

Hollanda ekibi karşılaşmayı 10 kişiyle bitirdi.

Mücadelenin 63. dakikasında sarı kart gören Boscagli, 74. dakikada Diagne'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Taraftarlar maç sonu moral verdi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının mağlubiyetine rağmen karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcuları tribünlere çağırarak moral verdi.

Uzun bir aranın ardından takımlarıyla bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca destekledikleri futbolcuları son düdüğün ardından tribünlere çağırarak tezahürat yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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