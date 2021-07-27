Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'yi konuk ediyor
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'yi konuk ediyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'yi konuk ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

Eindhoven'da oynanan ilk karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray, 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Avrupa'da 290. maçına çıkacak

Galatasaray, yarın Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 384 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 436 gole engel olamadı.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 83. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 83. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 111 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 124 gol gördü.

PSV ile 8. randevu

Galatasaray ile PSV, yarın Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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