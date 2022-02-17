Galatasaray UEFA maçı ne zaman? GS bugün maçı var mı, yok mu, neden yok? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı hangi gün?

UEFA Avrupa Ligi maçlarının başlamasıyla birlikte temsilcilerimizin maçları da ne zaman merak edildi. Bugün Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 32 maçına çıkacak. Galatasaray'ın maçı ise yok. Peki, bugün Galatasaray'ın maçı neden yok, niye yok? GS bugün maçı var mı, yok mu, neden yok? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı hangi gün? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 32 maçları bugün 17 Şubat 2022 Perşembe günü başlıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da bugün oynanacak.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.

GALATASARAY'IN RAKİBİ NEDEN BELLİ OLMADI?

Galatasaray grubu 1. tamamladığı için doğrudan son 16'ya kalmıştı. Bundan dolayı henüz son 16 için kura çekimi yapılmadı. Kura çekimi son 32 turu için yapılmıştı. Bu bakımdan Galatasaray'ın rakibi henüz belli olmadı.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI NEDEN YOK? GS UEFA MAÇI NİYE YOK?

Temsilcimiz Galatasaray grubu 1. sırada tamamladığı için doğrudan son 16'ya kalmıştı. Yani bugün yapılacak olan son 32 turlarını GS oynamayacak. Galatasaray doğrudan son 16'ya kaldığı için bugün maça çıkmayacak.

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