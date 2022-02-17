Galatasaray UEFA maçı ne zaman? GS bugün maçı var mı, yok mu, neden yok? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı hangi gün?
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Bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın ise bugün maçı olmayacak. Bunun ardından futbol severler, Galatasaray UEFA maçı ne zaman? GS bugün maçı var mı, yok mu, neden yok? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı hangi gün? araştırması yapıyor. Peki, GS bugün maçı yok mu, niye yok? GS maçı ne zaman 2022?
UEFA Avrupa Ligi maçlarının başlamasıyla birlikte temsilcilerimizin maçları da ne zaman merak edildi. Bugün Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 32 maçına çıkacak. Galatasaray'ın maçı ise yok. Peki, bugün Galatasaray'ın maçı neden yok, niye yok? GS bugün maçı var mı, yok mu, neden yok? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı hangi gün? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 32 maçları bugün 17 Şubat 2022 Perşembe günü başlıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da bugün oynanacak.
Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.
Galatasaray grubu 1. tamamladığı için doğrudan son 16'ya kalmıştı. Bundan dolayı henüz son 16 için kura çekimi yapılmadı. Kura çekimi son 32 turu için yapılmıştı. Bu bakımdan Galatasaray'ın rakibi henüz belli olmadı.
Temsilcimiz Galatasaray grubu 1. sırada tamamladığı için doğrudan son 16'ya kalmıştı. Yani bugün yapılacak olan son 32 turlarını GS oynamayacak. Galatasaray doğrudan son 16'ya kaldığı için bugün maça çıkmayacak.