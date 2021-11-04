Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? FB, GS UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maçları ne zaman?

Bu yıl Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın maçları ne zaman merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? FB, GS UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maçları ne zaman? İşte maç tarihleri!

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe grupta 2 puanla 3. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 3 maç oynandı. Geriye 3 maç kaldı.

D Grubu puan durumu:

Eintracht Frankfurt : 7 puanda

Olympiakos : 6 puanda

Fenerbahçe : 2 puanda

Royal Antwerp : 1 puanda

FENERBAHÇE BUGÜN KİMLE OYNAYACAK?

Bugün Fenerbahçe, Royal Antwerp ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı kazanırsa 5 puana çıkacak.

GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bugün 4 Kasım Perşembe saat 20:45 'de başlayacak.

GALATASARAY GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANDA?

Temsilcimiz Galatasaray grupta 7 puanla 1. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 3 maç oynandı. Geriye 3 maç kaldı.

E Grubu puan durumu:

Galatasaray : 7 puanda

Lazio : 4 puanda

Marsilya : 3 puanda

Lokomotiv Moskova : 1 puanda

GALATASARAY BUGÜN KİMLE OYNAYACAK?

Bugün Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı da kazanırsa 10 puanla bir üst tura çıkmayı neredeyse garantileyecek.

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