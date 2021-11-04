Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? FB, GS UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maçları ne zaman?
Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray dördüncü grup maçlarını oynayacak. Maçların ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? İşte ayrıntılar...
Bu yıl Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın maçları ne zaman merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? FB, GS UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maçları ne zaman? İşte maç tarihleri!
Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe grupta 2 puanla 3. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 3 maç oynandı. Geriye 3 maç kaldı.
D Grubu puan durumu:
- Eintracht Frankfurt : 7 puanda
- Olympiakos : 6 puanda
- Fenerbahçe : 2 puanda
- Royal Antwerp : 1 puanda
Bugün Fenerbahçe, Royal Antwerp ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı kazanırsa 5 puana çıkacak.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bugün 4 Kasım Perşembe saat 20:45 'de başlayacak.
Temsilcimiz Galatasaray grupta 7 puanla 1. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 3 maç oynandı. Geriye 3 maç kaldı.
E Grubu puan durumu:
- Galatasaray : 7 puanda
- Lazio : 4 puanda
- Marsilya : 3 puanda
- Lokomotiv Moskova : 1 puanda
Bugün Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı da kazanırsa 10 puanla bir üst tura çıkmayı neredeyse garantileyecek.