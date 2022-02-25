Galatasaray UEFA kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan sarı-kırmızılılar, son 16 turu kura çekimlerine seri başı olarak katılacak. Galatasaray UEFA kura çekimi ne zaman?

GALATASARAY UEFA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Grubundan namağlup çıkan ve şu anda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor. Seri başı olarak kura çekimine katılacak temsilcimizin rakipleri arasında Barcelona, Porto ve Atalanta gibi güçlü ekipler bulunuyor.

Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar:

• Kızılyıldız

• Eintracht Frankfurt

• Galatasaray

• Bayer Leverkusen

• Olympique Lyon

• Monaco

• Spartak Moskova

• West Ham United

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

• Atalanta

• Porto

• Sevilla

• Leipzig

• Barcelona

• Rangers

• Real Betis

• Braga