Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde puanı kaç, kaçıncı sırada? GS E grubunda kaç puan, gruptan çıkma ihtimalleri nedir, olasılıkları?

Yeni bir analiz yazımızla karşınızdayız. Haberler.com olarak sizlere Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gruptan çıkma olasılıklarını paylaşacağız. Galatasaray şuanda grupta 1. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 3. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanda yer alıyor? Galatasaray gruptan çıkar mı, kaçıncı çıkar? İşte tüm olasılıklar...

GALATASARAY GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANDA?

Temsilcimiz Galatasaray grupta 7 puanla 1. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 3 maç oynandı. Geriye 3 maç kaldı.

E Grubu puan durumu:

Galatasaray : 7 puanda

Lazio : 4 puanda

Marsilya : 3 puanda

Lokomotiv Moskova : 1 puanda

GALATASARAY BUGÜN KİMLE OYNAYACAK?

Bugün Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı da kazanırsa 10 puanla bir üst tura çıkmayı neredeyse garantileyecek.

GALATASARAY'IN GRUPTAN ÇIKMA OLASILIKLARI NEDİR?

Galatasaray grupta 7 puanla 1. sırada. Bugünkü maçı eğer GS kazanırsa büyük olasılıkla üst tura adını yazdıracak. Şimdi sizlere tüm olasılıkları ve ihtimalleri yazalım:

- Eğer GS bugün maçını kazanırsa 10 puana yükselecek ve 1. sırada kalacak. Diğer taraftan 2. ve 3. sıradaki takımlar eğer berabere kalırsa bu durumda son 2 hafta kala GS bir üst turu neredeyse garantileyecek. Çünkü arada 6 puan fark olmuş olacaktır. Bu durumda son 2 maçta 1 puan bile alsa üst tura çıkmayı garantileyecek ki Marsilya'ya az farkla yenilirse bile averajla çıkmış olacağız.

- Eğer bugün GS berabere kalırsa 8 puanla yine son 2 hafta kala 1. sırada olmuş olacak.

- Bugün yenilirsek yine 1. sırada kalacağız fakat diğer taraftan Lazio veya Marsilya yenerse grupta puan farkı iyice kapanmış olacak.

- Henüz son maça kadar ne olacak bilemeyiz fakat temsilcimiz Galatasaray büyük bir avantaja sahip. Kısacası dediğimiz gibi bugün maçı kazanırsak büyük ihtimalle bir üst tura çıkmayı garantilemiş olacağız.

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