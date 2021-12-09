Galatasaray UEFA Avrupa Ligi grupta kaçıncı sırada? 1. mi 2. mi? Avrupa Ligi'nde Galatasaray grubu 1. bitirebilir mi? Tüm olasılıklar ve ihtimaller!

GS gruptan 1. çıkar mı? Galatasaray grubu 1. sırada tamamlayabilir mi? Galatasaray grubu 1. bitirmesi için kaç puan alması gerekiyor? GS'nin grubu 1. bitirme olasılıkları ve ihtimalleri nelerdir? İşte detaylar...

GALATASARAY GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANDA?

Temsilcimiz Galatasaray grupta 11 puanla 1. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 5 maç oynandı. Geriye 1 maç kaldı.

E Grubu puan durumu:

Galatasaray : 11 puanda

Lazio : 8 puanda

Marsilya : 4 puanda

Lokomotiv Moskova : 2 puanda

GALATASARAY BUGÜN KİMLE OYNAYACAK?

Bugün Galatasaray, Lazio ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı kazanırsa 14 puanla grubu 1. sırada tamamlamış olacak. Aynı şekilde berabere kalırsa da 12 puanla 1. sırada bitirecek.

GALATASARAY GRUBU 1. SIRADA BİTİREBİLİR Mİ? TÜM OLASILIKLAR

Eğer temsilcimiz Galatasaray bugünkü Lazio maçında berabere kalırsa veya Lazio'yu yenerse grubu 1. sırada tamamlayacaktır.

Şöyle ki;

- Galatasaray ve Lazio beraberliği durumunda GS 12 puanda ve Lazio 9 puanda grubu bitirecek. Haliyle Galatasaray grubu 1. bitirmiş olacak.

- Eğer Galatasaray, Lazio'yu yenerse bu durumda puanı 14 olacak, Lazio ise 8 puanda kalacaktır. Haliyle Galatasaray yine 1. sırada bitirecek.

- Fakat Galatasaray, Lazio'ya yenilirse bu durumda puanlar 11-11 eşit olacak. Haliyle ikili averaja bakılacak. Eğer ikili averaj da eşit olursa bu durumda genel averaja bakılır. Genel averajda Galatasaray ve Lazio'nun +4 averajı bulunuyor, yani eşittir. Eğer Lazio bizi 2 farklı golle yenerse bu durumda Lazio ikili averajdan grubu 1. bitirir. Çünkü ilk maçı GS 1-0 kazanmıştı. Haliyle ikili averajda +1 gol üstünüz. Ama onlar 2 gol farkla bizi yenerse o zaman onlar üstün olacak.

Kısacası grubu 1. sırada tamamlamamız için Lazio ile ya berabera kalmamız lazım ya da onları yenmemiz gerekiyor. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

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