Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki rakibi St Johnstone
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki rakibi St Johnstone

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki rakibi St Johnstone
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç takımı St Johnstone ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç takımı St Johnstone ile karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. İlk maçta da rakibine 5-1 mağlup olan Aslan Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etti.

Bu sonucun ardından PSV, üçüncü ön eleme turuna yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda İskoç takımı St Johnstone ile mücadele edecek. İlk maçlar 5 Ağustos rövanş müsabakaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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