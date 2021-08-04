Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Johnstone'u konuk edecek
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Johnstone'u konuk edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Johnstone'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Avrupa'da 291. maçına çıkacak

Galatasaray, yarın Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 84. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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