Galatasaray, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı
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Galatasaray, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ana bölümde sarı-kırmızılıların 19 Yaş Altı takımı ile 60 dakikalık bir antrenman maçı yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncular antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarına salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı
Galatasaray, U19 takımıyla antrenman maçı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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