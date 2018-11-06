Galatasaray U19 Takımı, Schalke'yi Deplasmanda 2-1 Yendi

UEFA Gençlik Liginde Galatasaray U19 takımı, deplasmanda Schalke'yi Ali Yavuz Kol ve Mustafa Kapı'nın golleriyle 2-1 mağlup etti

Galatasaray U19 Takımı, Schalke'yi Deplasmanda 2-1 Yendi

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Schalke'yi Almanya'da 2-1 mağlup etti ve grupta 2. sıraya yükseldi. Galatasaray'ın gençlerine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ali Kol ve 76. dakikada Mustafa Kapı kaydetti.

Schalke'nin tek sayısını 42. dakikada Biskup attı. Galatasaray'da ilk golü atan Ali Kol, 70. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 7'ye çıkarttı ve grupta 2. sıraya yükseldi. Schalke ise 1 puan ile sonuncu sırada kaldı.

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YORUMLAR (4)

  • BJK:
    gençler nezaman şans bulacak bu ülkede!! isimlerini yabancı isimle değiştirseler bütün türk takımları peşinde koşarlar,yaşıda çok genç diye övünürler aldıkları karardan ondan eminim. kendinize ve milletinize güvenin biraz sayın kulüp yetkilileri.
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  • HM:
    MAŞALLAH. ELHAMDÜLİLLAH a takımında böyle guzel bir Galibiyet ver ALLAH c.c. hım. Amin.Amin.Amin.BIIZNILLAH.
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