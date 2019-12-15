Galatasaray, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında 17 Aralık Salı günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında 17 Aralık Salı günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçınının tamamında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların salonda başladıkları antrenmana, sahada pas oyunuyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.