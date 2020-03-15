Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hareket etti - Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hareket etti Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.