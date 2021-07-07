Galatasaray, Turgay Şeren'i andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

Galatasaray, Turgay Şeren'i andı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan, Turgay Şeren'in fotoğraflarının da yer aldığı video ile yayımlanan mesajda, "Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşına inanılmaz zam
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşına inanılmaz zam
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı
Kameraların karşısına geçen Fatih Terim ve Omar duygusal anlar yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Sertab Erener İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, Turgay Şeren'i andı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:09:41. #1.14#

title