Galatasaray, tur şansını İskoçya'ya bıraktı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede konuk ekip, 58. dakikada penaltıdan Kerr'in golüyle öne geçti. Galatasaray, 60. dakikada Boey'in golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.
Sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, 55. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos'ta İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak.
Boey ilk golünü attı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.
Boey, karşılaşmanın 60. dakikasında takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atmayı başardı.
Bu gol, 20 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.
Berk Balaban, Galatasaray ile ilk maçına çıktı
Galatasaray'ın 21 yaşındaki kalecisi Berk Balaban, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone maçında giydi.
Muslera'nın 55. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil olan Berk, kalan dakikalarda sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever