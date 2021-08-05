Galatasaray, tur şansını İskoçya'ya bıraktı
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Galatasaray, tur şansını İskoçya'ya bıraktı

Galatasaray, tur şansını İskoçya'ya bıraktı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede konuk ekip, 58. dakikada penaltıdan Kerr'in golüyle öne geçti. Galatasaray, 60. dakikada Boey'in golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, 55. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos'ta İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak.

Boey ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

Boey, karşılaşmanın 60. dakikasında takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atmayı başardı.

Bu gol, 20 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.

Berk Balaban, Galatasaray ile ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın 21 yaşındaki kalecisi Berk Balaban, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone maçında giydi.

Muslera'nın 55. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil olan Berk, kalan dakikalarda sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.
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