Galatasaray gole çok yaklaştı! Yıldız isim, yakın mesafeden topu dışarı attı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayan kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, temsilcimiz Galatasaray ile Rangers, İskoçya'da gruplara kalma mücadelesi veriyor. Saat 21.45'te başlayan bu zorlu mücadele Letonyalı hakem Andris Treimanis, düdük çalıyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan dahil oldu. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, aldığı 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu. Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek organizasyon dışına itti.

KAZANAN TAKIM GRUPLARA KALACAK

Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı alan ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

ARDA TURAN FORMA GİYEMİYOR

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahada yer almıyor.

Karşılaşma öncesinde uygulanan standart koronavirüs testi negatif çıkan, çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

RANGERS: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos.

GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Zorlu mücadele Letonyalı hakem Andris Treimanis'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Sol kanattan Barisic'in ortasında Galatasaray ceza sahasında bir karambol yaşandı. Topu son olarak kaleci Fatih Uzaklaştırdı.

Dakika 5: Hızlı gelişen Rangers atağında sağ kanattan Tavernier'in ortasında Morelos topa kayarak dokunmak istedi. Ama yetişemedi. Seken topla buluşan Hagi'nin penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

Dakika 10: Sol kanattan Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson arka direkte kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Luyindama kesti.

Dakika 14: Belhanda'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Rangers savunması topu uzaklaştırdı. Seken topa Taylan gelişine vurdu. Top çerçeveyi bulmadı.

Dakika 18: Sol kanattan Babel'in arka direğe yaptığı etkili ortada gerilerden gelen Feghouli topa dokundu. Top yan ağlarda kaldı.

Dakika 19: Emre kendi yarı sahasında kaptığı topla rakip ceza sahası ön çizgisine kadar sokulup topu sağına çıkarttı. Ferghouli gelişine bir vuruş yaptı. Ama top farklı şekilde üstten auta gitti.