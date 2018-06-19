Galatasaray, Trezeguet'de Taktik Değiştirdi
Galatasaray, Trezeguet transferinde taktik değiştirdi ve Sarı-Kırmızılılar, Dünya Kupası bitene kadar bu transferi askıya aldı.
Aslan, Kasımpaşa'nın Trezeguet inadını kırmak için yeni bir taktiğe geçti.
Lacivert-Beyazlılar'ın "5 milyon eurodan aşağıya olmaz" demesi üzerine Galatasaray, Dünya Kupası bitene kadar bu transferi askıya aldı.
G.Saray, Dünya Kupası'na kötü başlayan Mısırlı oyuncunun performansı böyle giderse daha ucuza almayı planlıyor.
Kaynak: Skorer
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