Galatasaray, Trezeguet'de Taktik Değiştirdi

Galatasaray, Trezeguet transferinde taktik değiştirdi ve Sarı-Kırmızılılar, Dünya Kupası bitene kadar bu transferi askıya aldı.

Aslan, Kasımpaşa'nın Trezeguet inadını kırmak için yeni bir taktiğe geçti.

Lacivert-Beyazlılar'ın "5 milyon eurodan aşağıya olmaz" demesi üzerine Galatasaray, Dünya Kupası bitene kadar bu transferi askıya aldı.

G.Saray, Dünya Kupası'na kötü başlayan Mısırlı oyuncunun performansı böyle giderse daha ucuza almayı planlıyor.

Kaynak: Skorer

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