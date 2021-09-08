Galatasaray transferi bitirdi! 16:00'da İstanbul'da...

Orta saha transferi için son güne kadar Gedson Fernandes'i bekleyen Aslan, bu transferin gerçekleşmeyeceğinin kesinleşmesinin ardında alternatiflere yöneldi. Elneny, Diawara, Dieng, Mendy gibi isimler ile ilgilenen Galatasaray, aradığı orta sahayı Portekiz'de buldu.

Transferin son gününe kadar Gedson Fernandes için olumlu cevap alamayan Aslan, orta saha transferi için alternatiflere yöneldi. Aslan yine Portekiz liginden buldu Famalicao'nun genç yıldızı Gustavo Assuncao ile her konuda anlaştı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

16:00'DA İSTANBUL'DA



21 yaşında ve Brezilyalı olan Assuncao defansif orta saha olmasının yanında, tekniği ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor. Famalicao ve oyuncuyla her konuda anlaşan Galatasaray, oyuncuyu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Oyuncu bugün 16:00'da İstanbul'da olacak.

Yaptığı geleceğe yönelik transferler ile dikkat çeken Galatasaray, Assuncao transferiyle bu sezon ki transfer geleneğini sürdürüyor. Brezilya vatandaşlığının yanında Portekiz pasaportu da olan oyuncu Galatasaray'da parlaması durumunda, pasaportundan dolayı İngiliz kulüplerinin dikkatini çekebilir.

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Gustavo Henrique Giordano Amaro Assunção da Silva 20 Mart 2000 yılında Sao Paulo , Brezilya doğumludur. Anne tarafından dedesi Portekiz , Pombal'da doğduğundan Portekiz pasaportu da bulunmaktadır. 1,78 boyunda, Ön libero vemerkez orta saha mevkilerinde oynayabiliyor.

Atletico Madrid 19 yaş altı takımında eğitim alan oyuncu 2016 yılında Brezilya 17 yaş altı milli futbol takımına çağrılmıştır.