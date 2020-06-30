Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu? Galatasaray-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor maçına günler kala, maçın hakemi belli oldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu?

Süper Lig'de zirvenin kaderini belirleyecek Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalacak isim belli oldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu? Galatasaray-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 3 TEMMUZ CUMA 21.00 Denizlispor - Gaziantep: Özgür Yankaya 4 TEMMUZ CUMARTESİ 18.30 Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdülkadir Bitigen 18.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Halil Umut Meler 21.00 Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu 21.00 Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek 5 TEMMUZ PAZAR 18.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan 21.00 Konyaspor - Rizespor: Fırat Aydınus 21.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır 6 TEMMUZ PAZARTESİ 21.00 Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU? Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. hakemi ise Serkan Tokat.