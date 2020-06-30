Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu? Galatasaray-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu? Galatasaray-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor maçına günler kala, maçın hakemi belli oldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu?

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu? Galatasaray-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
30.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:56

Süper Lig'de zirvenin kaderini belirleyecek Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalacak isim belli oldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi kim oldu? Galatasaray-Trabzonspor maçını kim yönetecek? Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3 TEMMUZ CUMA

21.00 Denizlispor - Gaziantep: Özgür Yankaya

4 TEMMUZ CUMARTESİ

18.30 Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdülkadir Bitigen

18.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek

5 TEMMUZ PAZAR

18.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Konyaspor - Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 TEMMUZ PAZARTESİ

21.00 Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. hakemi ise Serkan Tokat.

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