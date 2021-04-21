Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar
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Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar

Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili takım, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Djaniny, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban ilk 11'i ile çıktı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Seyedmajid Hosseini, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Atakan Gündüz, Benik Afobe ve Faruk Can Genç yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 35. haftasında 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan 3 oyuncuya Galatasaray mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer vermedi. Tecrübeli teknik adam, Yusuf Sarı'dan cezası nedeniyle yararlanamazken Abdulkadir Parmak ve Hosseini'yi yedeğe çekti.

Bu futbolcuların yerine Berat Özdemir, Ekuban ve Hugo forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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