Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır
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Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

25.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:50
Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular, gruplar halinde dar alanda pas çalışması üzerinde durdu. İdmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, akşam saatlerinde Trabzon'a giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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