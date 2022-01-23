Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS TS maçı ertelenir mi, oynanacak mı? GS TS maçı ne zaman, şifreli mi, şifresiz mi?

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 133. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 130 maçta sarı-kırmızılıların 59-43 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı hangi kanalda?

GS TS maçı hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 13. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Trabzonspor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GS TS MAÇI ERTELENİR Mİ?

İstanbul'da etkili olan ve 1 hafta süreceği konuşulan kar yağışı, pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını da tehlikeye attı. Galatasaray, zemini korumak için tedbir aldığını açıkladı.

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