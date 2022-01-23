Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS TS maçı ertelenir mi, oynanacak mı? GS TS maçı ne zaman, şifreli mi, şifresiz mi? - Haberler
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Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS TS maçı ertelenir mi, oynanacak mı? GS TS maçı ne zaman, şifreli mi, şifresiz mi?

Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS TS maçı ertelenir mi, oynanacak mı? GS TS maçı ne zaman, şifreli mi, şifresiz mi?
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Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 133. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 130 maçta sarı-kırmızılıların 59-43 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı hangi kanalda?

GS TS maçı hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 27 puanla 13. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Galatasaray-Trabzonspor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

Galatasaray ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

İstanbul'da etkili olan ve 1 hafta süreceği konuşulan kar yağışı, pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını da tehlikeye attı. Galatasaray, zemini korumak için tedbir aldığını açıkladı.

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Trabzonspor, Galatasaray, Gündem, Spor, Haber

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