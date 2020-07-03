Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sarı kırmızılı takım, Karadeniz'in hırçın çocuğu Trabzonspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in bu sezon sahalarda fırtınalar gibi esen takımı Trabzonspor, 58 puan ile puan tablosunda ikincilikte yer alıyor. Galatasaray ise 6 puan farklı 4. sırada bulunuyor. Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta?

Galatasaray - Trabzonspor maçı pazar akşamı spor severlerin karşısında olacak. Trabzonspor çıktığı son 5 maçtan ikisinden galip ayrılırken, üç karşılaşmada ise beraberlik elde etti. Galatasaray son beş maçında 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle evine döndü. Galatasaray - Trabzonspor maçı detayları haberimizde.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Semi Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek Galatasaray - Trabzonspor maçı, sarı kırmızılı takım için resmen kader mücadelesi niteliğinde olacak. Galatasaray evsahipliğinde oynanacak maç, 5 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de gerçekleşecek.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazar günü oynanacak maçın hakemliğini Cüneyt Çakır yapacak. Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinin birinci yardımcı hakemi Bahattin Duran, ikinci yardımcı hakemi Tarık Ongun ve dördüncü hakem ise Serkan Tokat şeklinde belirlendi.