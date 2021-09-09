Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, bölgesel diziliş ile ısınma hareketleriyle başlandı. Sarı kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından dün çift kale maçta süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama'nın yer almadığı antrenman, soğuma hareketlerinin ardından son buldu.MARCAO'DAN ÖZÜRSüper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maç esnasında Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde fiziksel olarak saldırıda bulunan Marcao, antrenman öncesi takım arkadaşlarının önünde Kerem AKtürkoğlu'ndan özür diledi. MİLLİ TAKIM KAMPINDAN DÖNEN OYUNCULAR ÇALIŞMALARA KATILDIMilli takım kamplarından dönen sarı kırmızılı oyuncular, bugünkü çalışmada yer aldı. Romanya'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta 90 dakika forma giyen Alexandru Cicaldau, ısınma sonrası yenilenme çalışması yapan gruba katıldı. Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Halil Dervişoğlu ve dün bireysel çalışma yapan Mostafa Mohamed ise ısınma sonrasında interval koşu, hedefli pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Cezayir Milli Takımı ile oynadığı son maçta kasığında ağrı hisseden Sofiane Feghouli, günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.HALİL VE ASSUNÇAO İLK ANTRENMANINA ÇIKTIGalatasaray'da yeni transferlerler bugün ilk antrenmanlarına çıktı. Milli takım kampından dönen Halil Dervişoğlu ile Portekiz ekibi Famalicao'dan kiralanan genç oyuncu Gustavo Assunçao, sarı kırmızılılar ile ilk idmanlarına çıktı.TEDAVİLER SÜRÜYORDün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlanıldığı öğrenildi. ?Sakatlığı süren Arda Turan'ın ise tedavisine devam edildi. Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın ise planlanan ameliyatı bugün gerçekleşti. Başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilen genç oyuncu, istirahat süresinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde antrenmanlara başlayacak.Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - Marcao

Kaynak: Demirören Haber Ajansı