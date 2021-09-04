Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Süper Lig Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Milli takım kamplarında bulunan 13 futbolcu antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında yarın saat 11.00'de Florya'da Romanya 1. Lig ekiplerinden Farul Constana ile karşılaşacak.

(İHA)

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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