Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

29.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:49

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalıştı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah gerçekleştirdikten sonra uçakla Trabzon'a hareket ederek, mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.