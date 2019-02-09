Galatasaray Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan çalışması gerçekleşti. Antrenmanın ana bölümünde Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı.. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

(İHA)

Kaynak: İHA