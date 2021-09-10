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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra sınırlı alanda gruplar halinde pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan bir çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

TAKIMDA SON DURUM

DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama milli takımlarından dönerek antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken Uruguay Milli Takımı ile maça çıkan Fernando Muslera ise antrenmanda yer almadı.

Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso karşılaşmasında sakatlanarak kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlanırken Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'in tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.00'de Trabzon'a hareket ederek karşılaşma öncesi kampa girecek.


Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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