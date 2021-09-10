Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra sınırlı alanda gruplar halinde pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan bir çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.