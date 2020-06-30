Galatasaray - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak. Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
3 TEMMUZ CUMA
21.00 Denizlispor - Gaziantep: Özgür Yankaya
4 TEMMUZ CUMARTESİ
18.30 Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdülkadir Bitigen
18.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek
5 TEMMUZ PAZAR
18.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Konyaspor - Rizespor: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
6 TEMMUZ PAZARTESİ
21.00 Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
(İHA)
Kaynak: İHA