Galatasaray - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın
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Galatasaray - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın
30.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:11

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak. Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

3 TEMMUZ CUMA

21.00 Denizlispor - Gaziantep: Özgür Yankaya

4 TEMMUZ CUMARTESİ

18.30 Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdülkadir Bitigen

18.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek

5 TEMMUZ PAZAR

18.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Konyaspor - Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 TEMMUZ PAZARTESİ

21.00 Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

(İHA)

Kaynak: İHA

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