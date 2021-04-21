Galatasaray - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Nisan Galatasaray - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
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Galatasaray - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Nisan Galatasaray - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Galatasaray - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Nisan Galatasaray - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Galatasaray ligin 36. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Peki Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Trabzonspor canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Trabzonspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Trabzonspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11'ler! Galatasaray - Trabzonspor canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray - Trabzonspor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gelişmeleri paylaşacağız.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Özet linki maç bitiminde aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Nisan Galatasaray - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 21 Nisan Çarşamba saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

METE KALKAVAN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)

KORAY GENÇERLER(Dördüncü Hakem)

CÜNEYT ÇAKIR(VAR)

MERT GÜZENGE(AVAR)

BAHATTİN DURAN(AVAR)

HAKAN SİVRİSERVİ(Gözlemci)

MEHMET TUNA(Temsilci)

BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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