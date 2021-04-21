Galatasaray - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Nisan Galatasaray - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
Galatasaray ligin 36. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Peki Galatasaray - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Trabzonspor canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Trabzonspor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
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GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray - Trabzonspor maçı 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gelişmeleri paylaşacağız.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Özet linki maç bitiminde aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 21 Nisan Çarşamba saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
METE KALKAVAN(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)
KORAY GENÇERLER(Dördüncü Hakem)
CÜNEYT ÇAKIR(VAR)
MERT GÜZENGE(AVAR)
BAHATTİN DURAN(AVAR)
HAKAN SİVRİSERVİ(Gözlemci)
MEHMET TUNA(Temsilci)
BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)
HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)