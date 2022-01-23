Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 133. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 130 maçta sarı-kırmızılıların 59-43 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray Trabzonspor ilk 11 belli oldu! GS TS ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Trabzonspor ilk 11'de kimler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı için iki takım stadyuma giriş yaptı.

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde iki takım dün son çalışmalarını gerçekleştirdi ve kampa girdi. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, Trabzonspor da Taksim'de kaldıkları otelden hareket ederek mücadelenin oynanacağı stadyuma giriş yaptı.

Galatasaray: Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil

Trabnzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Višca, Nwakaeme, Cornelius

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