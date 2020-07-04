Galatasaray, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda 11. kez karşılaşacak Galatasaray, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 10 kez karşılaştı.

Galatasaray, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 5, bordo-mavililer 3 kez kazandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 10 Nisan 2011'de bu statta ilk olarak oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazandı. Geçen sezon oynanan son karşılaşmayı da Aslan, 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Karadeniz ekibi ise 3 kez kazandı. 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Aslan'ın 12 golüne, bordo-mavililer 10 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Trabzonspor'un Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

10.04.2011 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1

25.03.2012 Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1

02.05.2012 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0

18.05.2013 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 0

22.12.2013 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1

22.11.2014 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 3

21.02.2016 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1

22.10.2016 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1

01.04.2018 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1

10.02.2019 Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA