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Galatasaray, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda 11. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 10 kez karşılaştı.

Galatasaray, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda 11. kez karşılaşacak
04.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:13

Galatasaray, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 5, bordo-mavililer 3 kez kazandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 10 Nisan 2011'de bu statta ilk olarak oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazandı. Geçen sezon oynanan son karşılaşmayı da Aslan, 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Karadeniz ekibi ise 3 kez kazandı. 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Aslan'ın 12 golüne, bordo-mavililer 10 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Trabzonspor'un Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

10.04.2011 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1

25.03.2012 Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1

02.05.2012 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0

18.05.2013 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 0

22.12.2013 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1

22.11.2014 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 3

21.02.2016 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1

22.10.2016 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1

01.04.2018 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1

10.02.2019 Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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