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Galatasaray-Trabzonspor

Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram,...

Galatasaray-Trabzonspor
05.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:02

Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Kaynak: AA

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