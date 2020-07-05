Galatasaray-Trabzonspor
Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram,...
05.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:02
Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
Kaynak: AA