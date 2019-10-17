Galatasaray, Teknopark için düğmeye bastı

17.10.2019 18:30

Galatasaray, ile Boğaziçi Üniversitesi'nin arasında "Spor İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulmasını öngören Mutabakat Zaptı ve Kurucu Heyet Protokolü imzalandı.



Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Genel Sekreterimiz İlber Aydemir, Galatasaray Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve BÜDOTEK- Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üner de katıldı.



Bu imzayla ile birlikte, Teknopark'ın, sarı-kırmızılı kulübün Mecidiyeköy binasında, ardından da Seyrantepe'de kurulması planlanan spor salonunun tasarlanan bölümlerinde faaliyete geçmesi planlanıyor.



Düzenlenen imza töreninin ardından Başkan Mustafa Cengiz ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.



Cengiz: "Türk sporu için çok önemli bir imza attık"



Kurulacak Teknopark ile spor ve teknolojinin buluşacağını belirten Başkan Mustafa Cengiz, "Bugün Türk sporu için çok önemli bir imza attık. Yaklaşık iki yıldır konuştuğumuz ve çaba gösterdiğimiz Teknopark projesinin çok önemli bir adımını Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmed Özkan ile imzalamış bulunuyoruz. Bülent Bey, İlber Bey ve Mehmet Akif Bey'e de teşekkür ediyorum. Bugün şu açıdan çok önemli, Teknopark projemiz sadece Galatasaray'a ya da gelişmekte olan Türk teknolojisine değil; Dünyada ilk defa bir spor kulübü Teknopark projesine giriyor. Bu çok önemli bir adım. Biz bu fikrimizi UEFA'ya sunduğumuzda onlar da bunu çok takdir etti. Galatasaray her zaman ilklerin ve enlerin camiası olmuştur. Bunu da Boğaziçi Üniversitesi gibi tarihi, değerli, saygın bir kurumla yapmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle hem Boğaziçi camiasına hem de Sayın Rektörüm Mehmed Bey ile Bülent Bey'e tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Bunun hayırlara vesile olmasını ve bu anlaşmanın tamamına ermesini diliyorum" dedi.



Mehmed Özkan: "Ülkemizin kalkınmasına ve dünyaa açılmasında çok büyük faydalar sağlayacaktır"



Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ise şunları söyledi:



"Biz de Boğaziçi Üniversitesi olarak Teknopark süreçlerimizde böyle güzide bir projeye imza atmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Geldiğimiz noktada ülkemizin yaptığı atılımlara bakacak olursak teknolojinin birçok alanında varlık gösteriyor. Bu varlığın da ülkenin bağımsızlığı açısından ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz. E-spor alanındaki Teknopark yatırımı da bizim stratejik yaklaşımımızda tematik Teknoparklardan güçlü bir tanesi ve iyi bir fırsat olarak karşımıza çıktı. Bu fırsatı Galatasaray Spor Kulübü gibi güzide bir kurumla birlikte götürmenin keyfi, onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. E-spor sadece oyun platformları geliştirmek değil. O teknolojinin arka planlarında çok ileri teknolojiler ve simülasyonlardan tutun da yapay zeka ve robotlara kadar çok büyük gelişme ile uygulama alanları açmış olacak. Ülkemizin kalkınmasına ve dünyaya açılmasında çok büyük faydalar sağlayacaktır. Galatasaray Spor Kulübü'nün sunduğu imkan ve yaklaşım, bizim yaklaşımımızla doğrudan örtüştüğü için çok başarılı ilerlemeler kaydediyoruz. Kısa zamanda da etkilerini hep birlikte göreceğiz. Ben de Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve bu projede emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA