Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Ndiaye Takıma Katılacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının ardından transferi açıkladı.

İşte Fatih Terim'in sözleri:

"Badou Ndiaye'nin idari şartları yerine geldiği zaman pazartesi ya da salı günü kiralık olarak Galatasaray takımına katılacak."

"MERKEZ ATAK, SOL BEK, STOPER SÖYLEMİŞTİM"

"31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Eksik olan yerleri çok net söyledim. Hala merkez atak oyuncusunda ısrar ediyorum. Yuto'nun arkasına sol bek mutlak şart. Bir de stoper söylemiştim. Bakıyoruz."

"GİTMEK İSTEYENLER İÇİN 10 GÜNLÜK SÜRE VAR"

"Gitmek isteyen arkadaşlarımız var ise, onlar için de bir 10 günlük süre var. Profesyonel hayat, oluyor böyle şeyler."