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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Muslera, her kesim tarafından sevilen bir isim"

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Muslera, her kesim tarafından sevilen bir isim" Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: "6 ay gibi bir sürede aramıza dönmesini bekliyoruz" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera'yı ziyaret ettikten sonra kulüp doktoru Yener İnce ile...

16.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:11

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Muslera, her kesim tarafından sevilen bir isim"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: "6 ay gibi bir sürede aramıza dönmesini bekliyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera'yı ziyaret ettikten sonra kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte basın açıklaması yaptı. Fatih Terim, Muslera'nın her kesim tarafından sevilen bir isim olduğunu ifade ederken Yener İnce ise tecrübeli kalecinin 6 ay gibi bir sürede dönmesini beklediklerini söyledi.

Rizespor maçında ayağı kırılan ve bugün ameliyat edilen Fernando Muslera'yı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastanede ziyaret etti. Terim, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hastaneye gelerek hem geçmiş olsun dediklerini hem de Muslera'nın doğum günün kutladıklarını söyleyen Terim, "Kendisi gayet iyi. Ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Eşi ve kendisiyle oturduk. Fulya'yla beraber geldik zaten. Olabilecek en iyi şekilde şu anda. Muslera bizim için sadece kaleci olmaktan öte şeyler ifade ediyor. Tabii ki eksikliğini hissedeceğiz ama inşallah en kısa sürede aramıza dönecek. Böyle durumlar olduktan sonra "Allah beterinden saklasın" demek gerekiyor. İnşallah bir an önce ayağa kalkar ve ailesine kavuşur. Ailesinden kastım da Galatasaray. Çok büyük geçmiş olsun" dedi. Muslera için herkesin geçmiş olsun mesajı göndermesiyle ilgili de konuşan Terim, "Gayet doğal. Muslera 2011'den bu yana Türkiye'de her türlü hareketiyle sevilen bir figür. Galatasaraylılar için de diğer takımlar için de önemli bir oyuncu. Sporculuğu ve futboluyla herkesin sevgisini kazandı. Ama bu konudaki hassasiyetimizi ben başka hiçbir ülkede görmüyorum. Ben hastanede yattığımda da aynısı olmuştu. Herkesin aynı anda kanat germesi, aynı anda güzel dileklerde bulunması, başka ülkelerde bulunacak bir şey değil. Muslera da bunu hak eden bir futbolcu. Böyle bir futbolcuyu da bünyemizde barındırdığımız için de çok mutluyuz. Moral motivasyonu da çok iyi" açıklamasını yaptı.

Yener İnce: "Beklenenden erken dönmesini bekliyoruz"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de güzel bir ameliyat olduğunu belirterek, "Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bir komplikasyon olmadan geçti ameliyat. Kötü ve şanssız bir sakatlık. Aynı sahada maalesef Emre Akbaba'yla benzer bir tecrübemiz oldu. Hemen hemen aynı sakatlık ama gayet güzel geçti ameliyat. Buradan hocalarımıza da teşekkür ediyoruz çünkü güzel bir ekip çalışmasıyla iyi bir ameliyat oldu. Şu anda dinleniyor ve iyi durumda. Bugün burada, yarın ya da ertesi gün çıkacak hastaneden. Bu tip durumlarda süre vermek istemiyoruz çünkü önce kırığın kaynaması, sonra da oyuncunun oynayabilecek duruma gelmesi gerekiyor. Emre örneğinde de gördük. 6 ay gibi bir sürede döndü. Burada da beklentimiz bu yönde. Herhangi bir süre vermek doğru değil. Beklediğimizden kısa sürede döneceğini düşünüyoruz. Muslera'nın fizyolojik yaşı bence 20'lerde. Çok güçlü ve iyi çalışan bir sporcu ve yaş faktörü dezavantaj değildir. Ayrıca 34 yaş, günümüz futbolunda kaleciler için normal bir yaş. En kısa sürede dönecektir. En kısa sürede fizik tedaviyle başlayacağız" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: 'Muslera, her kesim tarafından sevilen bir isim'

Kaynak: İHA

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