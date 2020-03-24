Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra spor... Spor camiası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e destek mesajları paylaştı.

Spor camiası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e destek mesajları paylaştı.

Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere spor camiasından birçok kesimden Terim için geçmiş olsun mesajları yayımlandı.

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Terim için "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

Beşiktaş Kulübü, geçmiş olsun mesajında "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.", Trabzonspor Kulübü ise "Kovid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve alt lig kulüplerinden de Fatih Terim için geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

TFF, TBF, TVF'den mesajlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hem Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak hem de Fatih Terim için geçmiş olsun mesajını şu ifadelerle paylaştı:

"Galatasaray Spor Kulübünün önce İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ise mesajında "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Sayın Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepsinin bu hastalığı sağlıklı şekilde atlatacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Bugüne kadar birçok zorluğu yenmiş, imkansız denilenleri başarmış Fatih hocamızın Covid-19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim. Fatih hocam en kısa sürede iyileşecek ve Türk sporuna olan hizmetine kaldığı yerden devam edecek. Bunu ufak bir dinlenme olarak gör hocam, hepimizin sana çok ihtiyacı var. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmen dileğimle..."

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

Kulüpler Birliği Vakfı da Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan mesaj

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Terim için mesajlar paylaştı.

Şenol Güneş, mesajında, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullanırken, Sergen Yalçın, "Abdurrahim (Albayrak) ağabeye ve Fatih hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşur." mesajını iletti.

Galatasaraylı futbolculardan destek

Galatasaraylı futbolcular da tecrübeli teknik adamlarına sosyal medyadan destek verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Radamel Falcao, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Adem Büyük, Taylan Antalyalı, Atalay Babacan, Galatasaraylı eski oyuncular Semih Kaya, Ozan Kabak, Arda Turan ve Felipe Melo, Terim için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Fiorentina'dan geçmiş olsun mesajı

İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Fiorentina, 2000-2001 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fiorentina Kulübü tarafından Fatih Terim'in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "Forza Imperatore" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA