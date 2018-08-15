Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis ile Feghouli'ye Forma Vermiyor
Ligin ilk haftasında formsuz yıldızlarını oynatmayarak, toparlanmaları mesajını veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Pazar günkü Göztepe maçında da Gomis ile Feghouli'ye forma vermeyi düşünmüyor.
Galatasaray'ın Pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada formsuz Gomis ve Feghouli yine kulübede olacak.
Ankaragücü maçında önemli bir kararla performanslarını beğenmediği yıldızlarını net bir mesajla yedek bırakan tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in bu hafta da hem Gomis hem de Feghouli'ye ilk 11'de şans vermeyi düşünmüyor.
GOMİS VE FEGHOULİ'YE YİNE FORMA YOK
Hem hazırlık kampında hem de Süper Kupa karşılaşmasında takım arkadaşlarının bir hayli gerisinde olan ve performans olarak kötü bir dönem geçiren ikiliyi, tecrübeli teknik adamın yine kulübeye çekmeyi planlıyor.
YORUMLAR (4)
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Sıkışınca öyle bir alır ki. . Geçen hafta bala böreğe geçti maç bu hafta bak bakalım. . Ulan gomis gibi forvetiniz var adamı göndermek için çabalıyosunuz nankörsünüz ve hiç kafanız çalışmıyor. . Kimi alacaksın kardeşim yerine sen daha emre akbabayı alamamışsın. . İyi bir forvet için adamlar 15 milyon eurodan açıyolar ağzını neyle alacaksın?Paran mı çok altyapıdan yetiştirip mi sattın?Şampiyonlar liginde oynıcaksınız biraz vizyonunuz misyonunuz olsun be. . Sizin gibi taraftarla ancak dalga geçilir. . . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır... CEVAP: Ben fenerbahçemize gelmesini çok isterim. 25 gol atar bu sezon kop gel aslan parçası!2 Yayından Kaldır
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fatihcim bu hafta 75 dk 0-0 gir oyuna gomisi alırmısın almazmısın.boşuna kıvırma.yenerken imparatorsun yarın cl maçlarında seri yenilgiler alınca zaten kaçıcaksın.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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HANNİ FB HABERİNE YORUM YAPTIĞINI SANAN GERZEKLER NERDE YOK EMİMİN FB Yİ TAKİP EDİYORLAR FB DAHA SEMPATİK GELİYORCevap Yaz 2 Yayından Kaldır