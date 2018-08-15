Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis ile Feghouli'ye Forma Vermiyor

Galatasaray'ın Pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada formsuz Gomis ve Feghouli yine kulübede olacak.

Ankaragücü maçında önemli bir kararla performanslarını beğenmediği yıldızlarını net bir mesajla yedek bırakan tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in bu hafta da hem Gomis hem de Feghouli'ye ilk 11'de şans vermeyi düşünmüyor.

GOMİS VE FEGHOULİ'YE YİNE FORMA YOK

Hem hazırlık kampında hem de Süper Kupa karşılaşmasında takım arkadaşlarının bir hayli gerisinde olan ve performans olarak kötü bir dönem geçiren ikiliyi, tecrübeli teknik adamın yine kulübeye çekmeyi planlıyor.