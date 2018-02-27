Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Eren Derdiyok 4 Hafta Yok

Maçta gösterdikleri oyunun değil ama sonucun keyifli olduğunu belirten Terim, kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Maçın son dakikasında 5'e 1 pozisyonda takımın kaçırdığı golde futbolcularından savunma isteyeceğini belirten Terim, derin rotasyonla ilgili de açıklamada bulundu.

"MAÇTAKİ 2 GOL DE ÇOK ENTERESAN"

Bir defa ilk golü iyi anlatmak lazım ender görülür böyle goller. Akhisar'da şutu tamamlayan oyuncu. Bizim gol sekerek gelen bir top. iki gol de enteresan. Açıkçası oyun keyifli değildi ama sonuç keyifli. Akhisar son dönemde bayağı ligde çok iyi gidiyor. Sonuç olarak da Akhisar'ın kupada son elediği takım Kayserispor. Kazanmamız güzel bir şey golü kimin attığı önemli değil. Defans veya ofans... Onun için kafaya gidiyolar onun için hücuma gidiyorlar.

Bizim son dakikadaki pozisyonu iyi anlatmamız lazım. 5 kişiyle nasıl atamadığımızı ve ofsayta düştüğümüzü oyuncular bize izah edecekler.

"EREN 4 HAFTA YOK"

Kamuoyu ve G.Saray taraftarları takımla ilgili bir şey öğrenmek isterler. Bizim yedek oturan forma veremediğimiz oyuncular var onların bu maçta oynamaları benim de oynatmam hakkım. Onlara fazla forma veremiyorum onlar da bana gösterecekler ki ben de onları rekabete sokayım. Şu anda 3-4 sakatı olan bir takım 19 kişiyiz. Bu kadroda bazı oyuncularımız hiç durmadı onların ligdeki riskini alamayız. Eren sakat 4 hafta deniyor. Gomis'e bir şey olursa ligde de oynatamayız.

"TARAFTAR ANLAYIŞLA KARŞILASIN"

Bu şeyleri planlayarak yaptığımızı Galatasaray taraftarı bilsin. Galatasaray için yarı final maçı önemli ancak biz biriyle mukavele yaptıysak her maçta oynama hakkına sahiptir. O yüzden bazen değişik yerlerde değişik şeyler yapabiliyoruz anlayışla karşılamalarını istiyorum. G.Saray'ın kadrosunda kim varsa oynamaya hak kazanmış demektir.

"BASKI YİYİNCE GOMİS'İ ALDIM"

?Muslera'nın belinden yaşadığı sakatlığa rağmen oyuna devam etmesi hakkında Terim, "Bir yanda Eray'ı ısıtıyorduk son değiştirme hakkımızdı onu kulanmak istemedim. Fernandao'yu deneyecektim son 15 dk. Sonra baktım ki baskı yiyoruz Bafe'yi sokup Linnes'i sol tarafa çektim. Lato yorulmuştu top biraz da bizde kalsın diyerek. Bu hamle doğruydu. O beklememiz Muslera'yla ilgili. O da tamam hoca deyince Gomis'i sokmuş olduk.

Lig yarışı 4 takım sonuna kadar götürür demiştim öyle görünüyor. Bugün biz lideriz. Ümit ederim ki sezon sonuna kadar lider kalırız.